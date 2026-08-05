LGS tercih sonuçları için iki ayrı adres kullanılıyor: Bakanlığın sonuç sayfası ve e-Okul. Öğrenci kimlik numarasını girdiğinde hangi liseye yerleştiğini doğrudan görüyor. İşlem birkaç saniye sürüyor.

Tercih dönemi 27 Temmuz'da kapanmıştı. Adaylar o aşamada merkezî sınav puanıyla öğrenci alan liseleri, yerel yerleştirmeye tabi okulları ve pansiyonluları listelemişti. Şimdi sıra nakilde.

LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanıyor?

Sorgulama için meb.gov.tr üzerindeki sonuç ekranı yeterli. Kimlik bilgisi girildikten sonra hem yerleştirilen okul hem de yerleştirmeye dair ayrıntılar ekrana geliyor. e-Okul girişi de aynı sonucu veriyor.

Peki ya istediği okulu tutturamayanlar? Onlar için boş kontenjan listesi kritik bir belge. Çünkü yeni tercih sıralaması bu listeye bakılarak hazırlanacak. Yerleştiği liseden memnun olmayan öğrenciler de aynı listeyi inceleyebilecek.

Nakil başvuruları için iki ayrı pencere açılıyor

Nakil süreci tek turda bitmiyor. İlk turda başvurular 5-7 Ağustos arasında alınıyor, sonuçlar 10 Ağustos'ta duyurulacak. İkinci tur ise 10 Ağustos'ta başlayıp 12 Ağustos'ta kapanacak; o dönemin sonuçları da 14 Ağustos'ta ekranlara düşecek.

Yani tercihini ilk turda kullanamayan öğrenci için iş bitmiş sayılmıyor. Arada birkaç gün var, ama takvim oldukça sıkışık.

Komisyon başvuruları ve pansiyon takvimi

Her iki nakil turunun ardından hâlâ bir liseye kayıt hakkı kazanamamış öğrenciler kalırsa, devreye il ve ilçe komisyonları giriyor. Bu öğrenciler 17-26 Ağustos arasında komisyonlara başvurabilecek. Değerlendirme sonrası yerleştirmeler 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

Pansiyonda kalmak isteyenler için tarihler biraz daha ileriye sarkıyor. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek. Sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. Velilerin bu tarihleri not etmesinde fayda var, zira kaçırılan bir gün kayıt hakkını riske atabiliyor.