Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suçtan aranan bir firarinin izini İzmir’de buldu. Ekipler, 4 farklı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 yaşındaki S.İ.'nin İzmir'in Tire ilçesinde gizlendiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kocaeli polisi, uzun süredir izini kaybettiren hükümlüyü gözaltına aldı.

Suç dosyası kabarık çıktı

Yapılan detaylı incelemelerde, yakalanan S.İ.’nin sadece kesinleşmiş cezasıyla kalmadığı, adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin; resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurma, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, parada sahtecilik ve iftira suçlarından da ifadesinin alınmasına yönelik çok sayıda aranma kaydının bulunduğu anlaşıldı. 26 Şubat 2018'den bu yana tam 8 yıl 3 ay 21 gündür firari olarak yaşamını sürdüren S.İ., hakkındaki gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.