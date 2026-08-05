Son Mühür- Konak Belediyesi kadın odaklı projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenen projelere katkı sağlayacağını duyurdu. Kadın odaklı projelerle yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılması ise belediyenin her zaman hedefleri arasında yer alıyor.

122 bin dolarlık bütçe

Konak Belediyesi’nin de katkı sağladığı "Katılımdan Güce: Türkiye'de Genç Kadınlar Sivil ve Siyasi Alanı Sahipleniyor" projesi 122 bin ABD doları hibesi ile yürütülecek. Sosyal İklim Derneği koordinasyonundaki projede İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi de ortak olarak yer alıyor. Proje kapsamında genç kadınları toplumsal ve siyasal hayata kazandırma, karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki yerel iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Şiddete karşı uluslararası destek

Konak Belediyesi'nin destek almaya hak kazanan ikinci projesi ise "Dayanıklı ve Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sistemleri İnşası (BRIDGES)" oldu. Hayata Destek Derneği yürütücülüğünde ve UNFPA katkısıyla 150 bin ABD doları bütçeli proje kapsamında kadın, genç kızlar ve erkeklere yönelik psikososyal destek programları uygulanırken belediyenin hak temelli hizmet sunma kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir destek sistemlerinin oluşturulması hedefleniyor.

Cansever sosyal medya hesabıdnan dua istedi: "Canlar merak etmeyin. Allah'ın adıyla buda geçecek çok yazan arayan var konuşamıyorum yazamıyorum sürekli serumlar antibiyotikler ilaçlar alıyorum ve sürekli yatıyorum. tansiyon düşük sürekli ateşim çıkıyor. bakalım ne kadar sürecek bu stabil olana kadar duanızı eksik etmeyin başka bir şey istemem sizden