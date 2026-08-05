Sinem Gülenç'in adı Kocaeli'de yıllardır sosyal projelerle anılıyor. Kadın, çocuk, aile, yaşlı... Alan geniş ama çizgi belli.

İzmit Belediyesi'nde iki müdürlüğü sıfırdan kurdu. Sonra İstanbul'a geçti. Şimdi Tuzla'da.

Kızılay'dan adliyeye, oradan belediyeye

Okul yıllarını İzmit'te geçirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezuniyeti 2005'i buldu.

İlk işi Türk Kızılayı'nın Afet Operasyon Merkezi'ndeydi. Unvanı psikososyal destek uzmanı. Deprem, sel, göç; yurt içinde ve dışında sahaya çıktığı müdahale çalışmalarının sayısı az değil.

2007'de rota değişti. Kocaeli Adliyesi'ndeki Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne atandı. Çocuk koruma dosyaları, sosyal hizmet uygulamaları... Dört yıl bu tarafta çalıştı.

Kurucu müdürlük yılları

Belediyeciliğe 2011'de girdi. İzmit Belediyesi'ndeki ilk görevi Sosyal İşler Birim Sorumluluğu oldu.

Sonrası daha ağır sorumluluklar. 2020'ye kadar Sosyal Destek Hizmetleri Kurucu Müdürlüğü'nü yürüttü. Ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Kurucu Müdürlüğü geldi. İkisi de yeni kurulan birimlerdi, yani işi sıfırdan kurma işiydi.

Bu dönem Mayıs 2023'e kadar sürdü. Yaşlı hizmetlerinden aile politikalarına uzanan projelerin çoğunda imzası var.

Bir yandan da ders veriyordu. 2012-2017 arasında Kocaeli Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisiydi. Yüksek lisansını 2017'de tamamladı; tez konusu emekli evi modeli ve yaşlıların sosyal katılımıydı, örneklem olarak da İzmit'i seçmişti. Doktorası hâlâ devam ediyor: İstanbul Arel Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Programı, tez aşaması.

Önce İBB, sonra Tuzla

Mayıs 2023'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Görevi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ydü. İstanbul ölçeğinde kadın, çocuk ve ailelere dönük hizmetlerin yürütülmesinde çalıştı.

Bir yıl sonra Tuzla Belediyesi'nden teklif geldi ve başkan yardımcılığı görevine başladı. Afet yönetimi, sosyal politika planlaması, kadın girişimciliği, kooperatifçilik; ilgi alanı listesi hâlâ uzun. Bugün de aynı çizgide çalışıyor.