İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun hayata geçirdiği Bilim Kafe etkinlikleri ile ‘Geleceğin Meslekleri’ adlı buluşmayı hayata geçirdi. Buluşma kapsamında gerçekleştirilen sunumda, İEÜ İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Özgür Demirkaya, bu yıl üniversite tercihinde bulunacak gençlere ve ailelere önerilerde bulunarak rehberlik etti. Demirkaya, öğrencilerin ilk olarak ‘Bu bölümü gerçekten istiyor muyum?’ sorusunu kendilerine sorması gerektiğini söyledi. Ardından bu konu kapsamında "Gençlerden sıklıkla bazı mesleklerin yüksek gelir sağladığına ilişkin yorumlar duyuyorum. Tercihleri yalnızca buna göre şekillendirmek doğru değil. Kalbinizin ve ilginizin nerede olduğuna da odaklanın" diyerek yön gösterdi.

Tercih döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne yoğun ilgi

‘Geleceğin Meslekleri’ buluşmasının gerçekleştiği esnada İzmir Ekonomi Üniversitesi, Artı Tercih Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen ‘Tercih Günleri’ etkinliğinde de stant açtı. Aday öğrenciler ve aileler bu standa yoğun ilgi göstererek bilgi almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm etkinlik boyunca sorulan sorulara yanıt veren İEÜ İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Özgür Demirkaya, özel oturumda da tercih heyecanı yaşayan gençlerle bir araya geldi.

"Kendini belirli standartlara tanımlamak doğru değil’’

Öğretim görevlisi Taylan Özgür Demirkaya günümüzde bazı öğrencilerin kendilerini belirli standartlarla tanımladığını ancak bunun doğru olmadığını söyleyerek, "Öğrenciler, ‘Ben dersten AA aldım’ ya da ‘Bölümümde 4,00 not ortalamasına ulaştım’ gibi ifadeler kullanıyorlar. Ancak bu yaklaşım, hayatta kendimizi nerede görmek istediğimizi belirlemeyi zorlaştırıyor. Sadece diploma sahibi olmak, bir YouTube kanalı açmak ya da iyi bir sertifika almak tek başına yeterli değil. Düşük not ortalamasına sahip olmasına rağmen kariyerinde çok başarılı olmuş öğrenciler gördüm. Elbette yüksek not ortalaması önemlidir ancak yüksek ortalamaya sahip olmamak da tek başına başarısızlık ölçütü değildir" dedi.

"Gelişim hızlı ilerliyor, gelecek öngörülemiyor"

Geleceğin gözde mesleklerini şimdiden net olarak tahmin etmenin çok zor olduğunun altını çizen Demirkaya, "2016 yılından bu yana yapay zekâ anlatıyorum. 2022 yılının aralık ayında kullandığım GPT ile bugünkü sürümler arasında bile çok büyük farklar var. Değişim öylesine hızlı ilerliyor ki bazı meslekler tamamen ortadan kalkıyor, bazıları ise köklü biçimde dönüşüyor. Bu durum mühendislik, hukuk ve akademisyenlik gibi alanlar için de geçerli" şeklinde bahsetti.

"Tek bir doğru meslek olgusu yok"

Demirkaya konuşmasının devamında bunları ekledi: "Gençlerden sıklıkla bazı mesleklerin yüksek gelir sağladığına ilişkin yorumlar duyuyorum. Tercihleri yalnızca buna göre şekillendirmek doğru değil. Aslında hayatta 'tek bir doğru meslek' diye bir olgu yok. Şu an vereceğiniz kararlarda yapabileceğiniz en iyi şey, kalbinizin ve ilginizin nerede olduğuna odaklanmaktır. Seçtiğiniz bu yol sizi her zaman mutlu edebilir veya etmeyebilir; burada asıl önemli olan, o yolculuğa çıkma cesaretini göstermek ve süreç boyunca kendinize ne kattığınız ne öğrendiğinizdir."

6 yetkinlik önemli

Başarılı bir meslek hayatının elde edilebilmesi için sdece diploma değil, çeşitli yetkinliklerin de kazanılması gerektiğinden bahseden Demirkaya, "Hangi mesleği seçerseniz seçin, mutlaka mutlaka sahip olmanız gerektiğine inandığım 6 yetkinlik var. Meslekler değişse de, dönüşse de bu yetkinliklerin her zaman avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Bunlardan ilki, ‘çatışma yönetimi’. Grup çalışmalarında yaşanan anlaşmazlıklarda çözüm üretebilmek son derece önemli. İkinci yetkinlik ise ‘takımla çalışma’. Kolay değil ama başarının temel unsurlarından biri. Bir diğer yetkinlik, ‘etkili sunum becerisi’. Düşüncelerini sade ve etkili bir dille aktarabilen kişi, rakiplerinin birkaç adım önüne geçer. ‘İletişim’ de vazgeçilmez bir yetkinlik. Neyi, nerede ve ne zaman söyleyeceğini bilen kişiler başarıya daha kolay ulaşır. Bir diğer önemli yetkinlik ise ‘duygusal zeka’dır. Karşınızdaki kişinin ne istediğini anlayabilmek ve doğru şekilde dinleyebilmek büyük önem taşır. Son yetkinlik ise ‘öğrenmeyi öğrenmek’. Bilgiye ulaşmanın yollarını keşfetmek ve sürekli kendini geliştirmek çok değerlidir. Bu yetkinlikler yalnızca ders dinleyerek değil; deneyimleyerek, uygulayarak ve üzerine düşünerek kazanılır" diye vurguladı.