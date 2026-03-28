Son Mühür/ İzmir’in tarihi dokusuyla büyüleyen ilçesi Foça, bugünlerde deniz kokulu bir festivale ev sahipliği yapıyor. Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) liderliğinde ve S.S. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi paydaşlığında yürütülen “Buranın Balıkları” projesi, görkemli bir yerel balık festivaliyle taçlanıyor. Amatör balıkçıların tekneleriyle denize açılmasıyla start alan etkinlik hem bölge halkını hem de ziyaretçileri bir araya getirdi. İki gün sürecek olan programda sergilerden ritim gösterilerine, uygulamalı mutfak atölyelerinden konserlere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler yer alıyor.

Efsanelerin fotoğrafları sahnede

Cumartesi sabahı saat 11.00’de Küçükdeniz Limanı’ndan gelen yarış startıyla balıkçılar oltalarını Ege’nin mavi sularına bıraktı. Yarışmacıların gün sonunda getireceği balıklar jüri tarafından titizlikle incelenirken, karada da kültürel bir yolculuk başladı. Reha Midilli Kültür Merkezi’nde açılan özel sergi, Foça’nın hafızasında lakaplarıyla yer edinmiş ve hayata gözlerini yummuş efsane balıkçıların fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı. Kutlamalar Marsilya Meydanı ve Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’ndaki farklı aktivitelerle hız kesmeden sürüyor.

Festivalin en sevimli konuğu ise kuşkusuz Foça’nın sembolü haline gelen Pelikan Pakize oldu. Balıkçı teknelerinin ucunda veya ağ temizleyenlerin yanı başında boy gösteren Pakize, ziyaretçilerin objektiflerine poz vererek festivalin maskotu görevini başarıyla sürdürüyor.

“Dolu dolu bir festival”

Birçok vakıf ve yerel yönetimin desteğiyle hayata geçirilen bu kapsamlı projenin hedeflerine değinen SUYADER ve Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, süreci şu sözlerle aktardı:

“Yaklaşık bir yıldır sürdürdüğümüz ‘Buranın Balıkları Projesi’nin sonuna geldik ve sonunda festivalle bu projeyi taçlandırıyoruz. Bugün saat 11.00’de festivalimiz başladı. Denizde balıkçılık ve tekne yarışlarımız devam ediyor. Değerli hocalarımızın katılımıyla yerel balıkların deniz ekosistemleri için önemi konulu panelimiz, arkasından yarışlar, çeşitli etkinlikler, workshop’ların olduğu dolu dolu bir festival yaşayacağız. Buranın Balıkları Projesi’nin amacı, Foça kıyılarında yakalanan yerel balıkları biraz daha tanıtarak, sürdürülebilir bir beslenmeye katkı sağlamak, yerel balıkçıların ekonomik durumunu geliştirmek, yoksul halkın daha ekonomik balıklarla besin güvencesini sağlamak ve aslında bir dayanışma ortamı oluşturmaktı. Bu proje boyunca bunların hepsini sağladığımızı düşünüyoruz ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz.”

The Conservation Collective ve Türkiye Mozaik Foundation gibi uluslararası ve yerel pek çok kuruluşun katkı sunduğu festival, yarın da devam edecek olan ödül törenleri ve söyleşilerle Foça’nın deniz kültürünü yaşatmaya devam edecek.