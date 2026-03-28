AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, şehrin süregelen problemlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İzmir'in yıllardır çözüm bekleyen kronik meselelerinin göz ardı edildiğini savunan Kırkpınar, mevcut yönetim anlayışını ve kentin içinde bulunduğu tabloyu sert sözlerle eleştirdi. Şehirdeki katı atık yönetiminin alarm verdiğini kaydeden Kırkpınar, toplanamayan çöplerin doğaya rastgele bırakılmasının halk sağlığı ve çevre için büyük bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Körfezdeki kirlilik sorununa da dikkat çeken Kırkpınar, denizdeki ekolojik yıkım sonucu kıyıya vuran balık ölümlerinin ve yayılan ağır kokunun İzmirli’nin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti.

Kanalizasyon sistemleri yerine foseptik çukurları

Altyapı sistemindeki eksikliklere vurgu yapan Milletvekili Kırkpınar, yağmur suları ile kanalizasyon atıklarının ayrıştırılmadan denize akıtılmasının sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Yüz binlerce kişinin yaşadığı bazı ilçelerde halen modern kanalizasyon sistemleri yerine foseptik çukurlarının kullanılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu sözlerine ekledi. Şehrin içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 50 civarında seyrettiğini hatırlatan Kırkpınar, bu verimlilik kaybının su krizini tetiklediğini söyledi. Ayrıca, toplu taşıma sistemindeki aksamalar ve giderek içinden çıkılmaz hale gelen trafik yoğunluğunun vatandaşın günlük rutinini felç ettiğini belirtti.

“İzmir’in gerçek gündemi bellidir”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yetersizliğine ve yapı stokunun büyük kısmının deprem riski taşıdığına değinen Kırkpınar, belediye bünyesinde yaşanan finansal krizlere de dikkat çekti. Maaş ödemelerindeki gecikmeler, hizmet kalitesindeki düşüş ve çeşitli birimlere yönelik yolsuzluk iddialarının toplumda derin bir huzursuzluk yarattığını savundu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin sahadaki gerçeklerden uzak bir tutum sergilediğini iddia eden Kırkpınar, “Sanki hummalı çalışmalar yapılıyormuş gibi yapılan açıklamalar, gerçekleri örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. İzmir’in gerçek gündemi bellidir ve vatandaşlarımız bu sorunları her gün yaşamaktadır” şeklinde konuştu.

İzmir'in yaklaşık otuz yıldır aynı siyasi irade tarafından yönetildiğini hatırlatan Kırkpınar, bu uzun dönemde kente değer katan somut bir ilerleme kaydedilemediğini öne sürdü. Açıklamalarını tamamlarken eleştirilerinin temel motivasyonunun İzmir’i daha modern ve yaşanabilir bir çehreye kavuşturmak olduğunu söyleyen Kırkpınar, İzmir halkının çok daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini hak ettiğinin altını çizdi.