Osmaniye merkezli öyle bir operasyon gerçekleşi ki ucu İzmir’e kadar dayandı. Yapay zekanın kullanımını ele alan operasyonda 9 ilde düzenlendi. Vatandaşı öyle bir şekilde dolandırıyorlardı ki yöntemleri ağızları açık bıraktı. "Yapay Zeka 2" operasyonu kapsamında devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini yapay zeka teknolojisiyle kullanarak sosyal medya üzerinden sahte yatırım reklamları verdiği ve vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin 11’ine cezaevi yolu gözüktü.

11 kişi tutuklandı!

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini kullanarak sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadiyle sahte reklam verip vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye merkezli operasyona Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ illeri de dahil oldu. Eş zamanlı gerçekleşen Yapay Zeka 2" operasyonunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.