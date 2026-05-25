Son Mühür- Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hem evlerimizde hem sokaklarımızda temizlikler başladı. ​Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından biri olma özelliği taşıyan Karşıyaka Çarşısı’nda dip bucak temizlik gerçekleştirdi. Bu temizlik gündüz saatlerinde rutin çalışmaların dışındaydı. bayram öncesinde Çarşı özel ekip, araç ve ekipmanlar ile dip bucak yıkanıp temizlendi. Gece yarısı başlayan çalışmalar kapsamında 400 metre uzunluğundaki Kemalpaşa Caddesi baştan sona tazyikli su ve deterjan ile yıkandı. Oturma bankları ve çöp bidonları gibi kent mobilyaları da tek tek fırçalanarak temizlendi.

Bayram için yapılan temizlik işlerin kapsamında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Mesai arkadaşlarımızın özverili gayretleriyle, ilçemizin dört bir yanında temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle günlük insan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu Karşıyaka Çarşısı gibi noktalarda, rutin çalışmalarımızın yanı sıra bu tür kapsamlı programları da uygulamaya devam ediyoruz. Ancak çabalarımız, vatandaşlarımız da çevreye duyarlılık gösterdikçe, yerlere çöp atmayıp temizliği korudukça daha anlamlı ve etkili hale geliyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.