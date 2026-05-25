Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yüksek faiz içeren ekonomi programının KOBİ’ler ve iş dünyası üzerine etkilerini değerlendirerek, konuyla ilgili Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu.

Mehmet Aybar Uygur: Reel sektör finansmana erişemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programındaki ‘enflasyon ile mücadele’ hedefinin doğru olduğunu ancak bu süreçteki kullanılan yöntemlerin vatandaş üzerindeki etkilerinin doğru incelenmesi gerektiğini vurgulayan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, “DEVA Partisi olarak ekonominin yalnızca tablolar ve istatistiklerden ibaret olmadığına inanıyoruz. Ekonominin gerçek başarısı; vatandaşın mutfağındaki tencereye, esnafın kasasına, üreticinin tezgâhına ve gençlerin geleceğe dair umutlarına yansımalıdır.

Bugün uygulanan ekonomi programında enflasyonla mücadele hedefinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu hedefe ulaşmak için kullanılan yöntemlerin toplumun tüm kesimleri üzerindeki etkileri dikkatle değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımız artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünün giderek düştüğünü hissediyor. Maaş artışları kısa sürede erirken, temel ihtiyaçlara erişim daha zor hale geliyor. Küçük esnaf artan maliyetler ve daralan piyasa koşullarıyla mücadele ederken, reel sektör de finansmana erişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.” dedi.

“Enflasyonla mücadeleyi sadece yüksek faiz üzerinden yürüyen bir süreç olarak görmüyoruz”

Ayrıca, Şimşek’in programında yer alan yüksek faizin iş dünyasındaki yatırım iştahını azalttığını savunan Başkan Uygur, söz konusu noktada küçük ve orta ölçekli işletlemelerin büyüme hedefinin zorlaştığını aktararak, “DEVA Partisi olarak enflasyonla mücadeleyi yalnızca yüksek faiz ve sıkı para politikaları üzerinden yürütülen bir süreç olarak görmüyoruz.

Enflasyonla mücadele edilirken aynı zamanda üretimi, yatırımı ve istihdamı koruyan dengeli bir ekonomik anlayışın gerekli olduğuna inanıyoruz. Çünkü üretimin yavaşladığı, yatırımın azaldığı ve işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığı bir ortamda kalıcı refah sağlamak mümkün değildir.

Özellikle son dönemde artan kredi maliyetleri, yüksek faizler ve finansmana erişim sorunları işletmelerin hareket alanını ciddi ölçüde daraltmıştır. Yüksek finansman maliyetleri yatırım iştahını azaltmakta, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini zorlaştırmaktadır. Üreticinin, sanayicinin ve esnafın sermaye ihtiyacını karşılayamadığı bir ortamda ekonomik canlılığın sürdürülebilmesi güçleşmektedir.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin gerçek ekonomik potansiyelini ortaya çıkaran bir ekonomi anlayışını savunuyoruz”

Son olarak, DEVA Partisi olarak Türkiye’nin gerçek ekonomik potansiyelini ortaya çıkaran bir ekonomi anlayışını savunduklarını kaydeden Uygur, çözüm önerilerini sıralayarak şu ifadeleri kullandı: “Özellikle küçük esnaf ve KOBİ’ler bugün yalnızca artan maliyetlerle değil, biriken vergi ve SGK borçları ile bu borçların oluşturduğu faiz yükü altında da mücadele etmektedir. İşletmelerin nefes alabilmesi için vergi ve SGK borçlarına ilişkin faiz yüklerinin azaltılması, adil ve sürdürülebilir yapılandırma imkanlarının sağlanması gerektiğine inanıyoruz.

Çözüm önerilerimiz açıktır: Güçlü ve bağımsız kurumlar, hukuk güvenliği, öngörülebilir ekonomi yönetimi, üretim odaklı büyüme modeli, yatırımcıyı teşvik eden politikalar, KOBİ’lere ve esnafa uygun finansman imkanları ve yapısal reformlar. Türkiye’nin ihtiyacı günü kurtaran geçici tedbirler değil; güven veren, sürdürülebilir ve adil bir ekonomik düzendir. Biz, vatandaşın refahını merkeze alan; üretimi destekleyen, yatırımcının önünü açan, esnafın yükünü hafifleten ve Türkiye’nin gerçek ekonomik potansiyelini ortaya çıkaran bir ekonomi anlayışını savunuyoruz.”