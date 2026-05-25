İzmir’de güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele dahilinde Çeşme ve Seferihisar kıyılarında başarılı bir operasyona imza attı. Yapılan eş zamanlı çalışmaların ardından toplamda 30 düzensiz göçmen yakalanarak kontrol altına alındı.

Çeşme'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Babür Koyu taraflarında hareketlilik tespit eden ekipler, harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) timleri ve mobil gözetleme araçlarına, polis ve jandarma ekipleri de çalışmalara katıldı.

Yapılan incelemelerin ardından, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 26 düzensiz göçmen yakalandı.

4 düzensiz göçmen bulundu

Seferihisar açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri şüpheli bir fiber teknenin seyir halinde olduğunu fark ederek müdahale etti.

Tekne içerisinde 4 düzensiz göçmen tespit edilirken, tekneyi kullanan ve insan kaçakçılığı yaptığı şüphesi üzerinde durulan bir kişi gözaltına alındı.

Göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi

Operasyonların sonrasında her iki yerde de yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli yasal prosedürlerin bitirilmesi için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Seferihisar’da gözaltına alınan şüpheli şahıs ise sorgulanmak için jandarma birimlerine teslim edildi.