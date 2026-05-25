Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka İskele önünde araç trafiğini rahatlatmak ve yaya geçişlerini güvenli hale getirmek amacıyla planladığı projelerde dönemsel olarak değişikliğe gidildi. Son olarak bölgedeki mevcut yaya geçidinde genişletme ve boyama çalışması gerçekleştirildi.

Proje sürecinde vaatler ve plan değişiklikleri

Karşıyaka’nın en yoğun noktalarından biri olan iskele önü için bir önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, araç trafiğini yer altına alacak bir "battı-çıktı" projesi açıklamıştı. Bu proje ile sahil şeridinde kesintisiz yaya ulaşımı sağlanması hedefleniyordu. Ancak Soyer'in 5 yıllık görev süresi içerisinde söz konusu yer altı trafiği projesi hayata geçirilemedi.

Görevin ardından bayrağı devralan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bölgeye dair yeni bir yaklaşım ortaya koydu. Tugay, Karşıyaka'daki mevcut şartlar nedeniyle araç trafiğinin yer altına alınmasının uygun olmadığını belirterek, bunun yerine yayaların güvenliğini sağlayacak modern bir yaya üst geçidi yapacaklarını duyurdu.

Üst geçit İptal edildi, zemin düzenlemesi yapıldı

İlerleyen süreçte üst geçit projesinden de vazgeçildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bütçe, lojistik ve kent estetiği gibi planlama kriterlerini göz önünde bulundurarak farklı bir uygulamaya gitti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka İskele önündeki kronik trafik sorunu üzerinden CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını sert bir dille eleştirdi. Geçmiş dönem vaatlerini içeren bir video kolajı paylaşan Saygılı, büyük projelerin yerini "boyalı bir yaya geçidine" bıraktığını iddia etti.

"Vaat ver, yapama, sonra makyajla"

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile iki başkanın vaatlerini karşılaştıran Bilal Saygılı, ortaya çıkan tabloyu "beceriksizlik" olarak nitelendirdi. İzmir’in temel sorunlarının geçici çözümlerle geçiştirildiğini savunan Saygılı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Beceriksiz CHP belediyeciliğinin özeti tam da burası! Bir önceki CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka İskele önünde araç trafiğini yer altına alacaklarını, kesintisiz yaya ulaşımı sağlayacaklarını vaat etti. Ancak 5 yıllık görev süresi boyunca bu projeyi hayata geçiremeden görev süresi doldu. Ardından göreve gelen yine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Karşıyaka’yı benden iyi kimse bilemez” diyerek, araç trafiğinin yer altına alınmayacağını, bunun yerine yaya üst geçidi yapılacağını açıkladı. Mavişehir’deki tartışmalı TOKİ satışı yeniden Büyükşehir gündeminde! İçeriği Görüntüle Peki sonuç ne oldu? Karşıyaka’yı çok iyi bildiğini iddia eden Cemil Bey, sonunda o yaya üst geçidini de iptal etti. Mevcut yaya geçidini biraz genişletip biraz boyayarak, bunu da büyük bir hizmetmiş gibi sunmaya çalıştı. İşte CHP belediyeciliğinin özeti budur:

Vaat ver, yapama… Sonra makyajlayıp “icraat yaptık” diye millete anlatmaya çalış!"



Devamlı hale gelen trafik sorunu İzmirliyi zorluyor

İzmir halkı uzun süredir Karşıyaka sahildeki bu sıkışıklığa kalıcı bir çözüm bekliyor. AK Parti İl Başkanlığı, projenin battı çıktıdan üst geçide, oradan da basit bir zemin boyama işlemine evrilmesini kurumsal bir yönetim krizi olarak nitelendirdi.