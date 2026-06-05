5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. İzmir'in Dikili ilçesinin bu gün için düzenlediği etkinlik sahil temizliği oldu. Mavi Bayraklı sahilde öğrenciler, vatandaş vebelediye ekipleri birlik oldu. Etkinlik hem kıyı temizliği yapılmasına hem de de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması konusunda farkındalık oluşturulmasına vesile oldu.

Etkinliğe yoğun katılım çocuklardan ve gençlerden geldi. Belediye kalıcı projeleriyle doğa dostu belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Dünya Bankası finansmanıyla Demirtaş Mahallesi’nde kurulan 1,4 megawatt kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile belediyenin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz konuya ilişkin şunları söyledi:

Bugün tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit, kapımızdaki küresel iklim krizidir. Mevsimlerin dengesinin bozulduğu, su kaynaklarımızın ve biyoçeşitliliğin ciddi bir risk altında bulunduğu gerçeğini yadsıyamayız. Ege'de yağışlar sürüyor! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte, ilçe ilçe son durum! İçeriği Görüntüle Yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ancak bu krizle sadece kurumların yatırımlarıyla tek başına baş edemeyiz. Bu, sadece bugünden yarına çözülecek bir mesele de değil; kesintisiz, uzun soluklu bir farkındalık ve mücadele sürecidir. İşte bu yüzden tüm toplum olarak, her bir bireyimizle bu mücadelenin içinde yer almak, bu kararlılığı büyütmek zorundayız. Geleceğimizi korumak, topyekun bir kararlılık ve ortak bir bilinç gerektiriyor. İşte bugün burada yalnızca sahilimizi temizlemiyoruz; küresel iklim krizine karşı yerelden, omuz omuza güçlü bir duruş sergiliyor, farkındalığımızı eyleme dökerek çocuklarımıza, gençlerimize ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Doğamızı korumak, denizlerimize sahip çıkmak ve çevre bilincini büyütmek hepimizin ortak görevidir. Dikili’mizin doğal güzelliklerini korumak için çevre yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sülüklü Deresi’nin temizlenmesinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar attığımız her adımda daha yeşil, daha sağlıklı ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Çocuklarımıza temiz denizleri, temiz havası ve korunmuş doğal alanlarıyla örnek bir Dikili bırakmak istiyoruz. Bu anlayışla çevreye duyarlı projeler üretmeye ve doğamıza sahip çıkmaya devamececeğiz. Etkinliğe katılarak bu hayati mücadeleye ortak olan, çevre meşalesini büyüten tüm öğrencilerimize ve hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum."