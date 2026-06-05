Atatürk'ün İzmir'e girişi, 10 Eylül 1922 sabahı gerçekleşti. Türk ordusunun bir gün önce şehre ulaşmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, komuta kademesiyle birlikte zaferin kentine geçti.

Atatürk'ün İzmir'e girişi ne zaman gerçekleşti?

Atatürk'ün İzmir'e girişi 10 Eylül 1922 Pazar günü sabah saatlerinde oldu. Türk ordusu ise bir gün önce, 9 Eylül 1922 sabahı saat 10 sularında şehre girdi. Birinci Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa, İzmir'e girildiği haberini bir Fransız harp gemisinin telsizi aracılığıyla Ankara'ya iletti. Böylece 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal, üç yıl üç ayı aşkın bir sürenin sonunda son buldu. Bu tarih, her yıl 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu coşkusuyla kutlanıyor.

Atatürk İzmir'e girmeden önce Belkahve'de ne yaptı?

Atatürk İzmir'e girmeden bir gün önce karargahıyla Belkahve'ye ulaştı. Burada bir incir ağacının altında oturarak Kadifekale'de dalgalanan Türk bayrağını ve körfezi uzun uzun izledi. O sırada düşman devletlerin karma donanması hâlâ körfezde demirliydi. Hava kararana kadar bu noktada kaldı, ardından geceyi geçirmek üzere bugünkü adıyla Kemalpaşa olan Nif'e geçti. Belkahve, bu tarihi an nedeniyle bugün anı evi ve dev bir Atatürk heykeliyle ziyaretçi ağırlıyor.

Atatürk'ün İzmir'e girişinden sonra neler yaşandı?

Atatürk, 10 Eylül sabahı yanında Fevzi ve İsmet Paşalarla kente girdi ve Fahrettin Paşa ile buluşarak doğruca Hükümet Konağı'na gitti. Konağın balkonundan halka kısa bir konuşma yaptı ve zaferi millete mal etti. Kordon'da otomobiliyle ilerlerken duyduğu coşkuyu "Bir rüya görmüş gibiyim" sözleriyle anlattı. İlerleyen günlerde önce Karşıyaka'daki İplikçizade Köşkü'nde, sonra Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde kaldı. Kısa süre sonra, 14 Eylül 1922'de İzmirliler ona hemşehrilik unvanı sundu, Atatürk de bu teklifi kabul etti. Başkomutan, kentte kaldığı günlerde gözlem ve incelemelerde bulundu.