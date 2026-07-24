İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında gezintide olan gezi teknesinde yaralanma yaşayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucunda tıbbi tahliye edilerek sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde teslim edildi.

Dikili açıklarında müdahale!

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında gerçekleşen olayda, gezi teknesinde yaralanan bir kişinin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama çerçevesinde, 23 Temmuz 2026 günü saat 12.45 esnalarında Dikili açıklarında yer alan gezi teknesindeki yaralı bir kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri yetişti!

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki yaralı vatandaşın güvenli şekilde tahliyesini gerçekleştirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralının sağlık durumu ve yaralanmanın nedenine ilişkin ise resmi açıklamada herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Olayla ilgili süreç, ilgili birimler tarafından yakından inceleniyor.