Son Mühür- İzmir'in Dikili ilçesinde ülkücü hareketin teşkilatlanma çalışmalarında tarihi bir gün yaşandı. Yaklaşık yirmi yıldır kapalı bulunan Dikili Ülkü Ocakları, gerçekleştirilen kapsamlı hazırlıklar ve atılımlar sonucunda yeniden kapılarını açtı. İzmir İl Başkanlığı'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde ilçede ocağın yeniden faaliyete geçmesi, gölgedeki teşkilat mensupları ve gençler arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yirmi yıllık hasret sona ermiş, Dikili ilçemiz yeniden Ülkü Ocaklarına kavuşmuştur. Ülkü Ocakları Dikili İlçe Başkanlığı’na Berkay İmamoğlu atanmıştır. Camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını dilerim. Bu süreçte emeği geçen bütün dava arkadaşlarıma ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Dikili İlçe Başkanlığımıza emek veren ülküdaşlarımıza teşekkür ederim.”