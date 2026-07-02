Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un geleceği şekilleniyor. Fenerbahçe'nin teklifini yetersiz bulan Fransız ekibi, Roma ile pazarlık masasına oturdu. 24 yaşındaki İngiliz forvet, genç yaşta Manchester United ile parladı. Ancak ülkesinde yaşadığı yargı süreci onu yeşil sahalardan bir süre kopardı. Genç oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmesi bekleniyor.

MASON GREENWOOD KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tam adı Mason Will John Greenwood olan İngiliz forvet, 1 Ekim 2001'de Bradford şehrinde doğdu. Jamaika asıllı oyuncu futbola henüz altı yaşındayken Manchester United altyapısında başladı. Hızla yükselerek 2018 yılında A takıma çıktı. Attığı gollerle kulüp tarihine geçti ve Avrupa kupalarında ağları havalandıran en genç oyuncu unvanını aldı. Özel hayatında yaşadığı çalkantılı sürecin ardından İspanya'da Getafe'ye kiralandı. Bir sonraki durağı ise Fransa'nın Marsilya takımı oldu.

MASON GREENWOOD NEDEN TUTUKLANDI, SUÇU NE?

İngiliz futbolcu 2022 yılının ocak ayında tecavüze teşebbüs, saldırı ve zorlayıcı davranış suçlamalarıyla gözaltına alındı. Manchester United yönetimi bu gelişme üzerine oyuncuyu derhal kadro dışı bıraktı. İngiltere'deki hukuki süreç Şubat 2023'te Greenwood'un lehine sonuçlandı ve tüm suçlamalar düştü. Ancak İngiliz devi 21 Ağustos'ta oyuncuyla yollarını kesin olarak ayırdı.

Ayrılık kararını resmi bir metinle duyuran Manchester United, süreci şu ifadelerle açıkladı: "Elimizdeki kanıtlara dayanarak, internette yayınlanan materyalin tam bir resim sunmadığı ve Mason'un başlangıçta suçlandığı suçları işlemediği sonucuna vardık. Bununla birlikte, Mason'ın bugün kamuoyuna açık bir şekilde kabul ettiği üzere, sorumluluğunu üstlendiği hatalar yapmıştır. Bunu Old Trafford'dan uzakta yapmasının en uygun yol olacağı konusunda karşılıklı mutabakata varılmıştır."

MASON GREENWOOD MİLLİ TAKIMDAN NEDEN GÖNDERİLDİ?

Genç yıldız İngiltere A Milli Takımı formasını ilk kez 2020 yılında İzlanda karşısında giydi. Maçın hemen sonrasında takım arkadaşı Phil Foden ile koronavirüs karantina kurallarını çiğnedi. Oyuncuların otele kadın aldığı iddia edildi ve her iki isim de kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Gareth Southgate, yeteneğini övmesine rağmen Greenwood'a bir daha milli takım kapılarını açmadı.

MASON GREENWOOD FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Sarı-lacivertli ekibin Marsilya'ya sunduğu teklif beklentileri karşılamadı. Fransız basını bu teklifin doğrudan reddedildiğini yazdı. Transfer yarışında şu an İtalyan temsilcisi Roma önde gidiyor. Çizme basınına göre Roma, Greenwood ile 2031'e kadar sürecek ve yıllık 5 milyon euro kazandıracak bir sözleşme üzerinde anlaştı. Marsilya'nın bonuslar dahil 55 milyon euro bonservis istemesi masadaki tek engel olarak duruyor. İtalyan yöneticiler bu bedeli düşürüp transfere nokta koyacaklarına inanıyor.