Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşme süreçlerinde kriz derinleşiyor. İZDOĞA, İZSU’da yürütülen müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanıp Yüksek Hakem Kurulu’na devredilmesinin ardından bir kötü haber de İZULAŞ’tan geldi. Büyükşehir Bürokratları ve SODEMSEN ile İZSULAŞ’ta örgütlü Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube arasındaki görüşmeler tamamen tıkandı.

İşçileri ilgilendiren kritik bütçe pazarlığında işveren tarafının ücretler ve sosyal haklar için masaya getirdiği son teklif yapıldı. Ancak masaya gelen teklif oranı, ekonomik şartlar gerekçe gösterilen sendika yönetimi tarafından yetersiz bulunarak reddedildiği öğrenildi.

Arabulucu aşamasında da tarafların ortak yolu bulamaması üzerine resmi olarak uzlaşmazlık zaptı tutuldu. Kritik zaman zarfına girilmesiyle birlikte taraflar yeni bir mutabakat sağlayacak ya da İzmir’de hizmeti durduracak bir grev kararı koyma yoluna girecekler. Sözleşme; başta kent içi ulaşımın yükünü çeken otobüs şoförleri olmak üzere atölye, teleferik işletmesi ve BİSİM personelini kapsıyor.

Atık su tesisindeki özelleştirme iddiaları sessizliğini koruyor

Öte yandan, İzmir genelindeki TİS hareketliliği sürerken, atık su arıtma tesislerinde yakın zamanda ortaya atılan "özelleştirme" iddiaları da sıcaklığını koruyor. Edinilen bilgilere göre, işçiler arasında tedirginlik yaratan bu iddialara yönelik yönetim kanadından henüz net bir yalanlama veya açıklama gelmedi; tesisteki derin sessizlik sürüyor.