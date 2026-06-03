Son Mühür- İzmir’de haftanın ortasında su kesintileri can sıkmaya devam ediyor. Güne susuz başlayan İzmirliler için sabah saatlerinde adeta bir çileye dönüşen kesintiler, hem planlı altyapı çalışmaları hem de aniden meydana gelen arızalar sebebiyle vatandaşlara zor anlar yaşatacak gibi görünüyor.

İZSU tarafından yayımlanan 3 Haziran 2026 tarihli güncel kesinti listesi ve detayları şu şekilde:

Karabağlar (Basın Sitesi Mahallesi): "İzmir genelinde sürdürülen içme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında; Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Mahallesi’nde arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek altyapı çalışmaları sebebiyle, 15.05.2026 Cuma gününden başlayarak 28 gün boyunca (pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük kurban bayramı günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi yapılacaktır."

Bornova (Kazımdirik Mahallesi): Kazımdirik Mahallesi 185 Sokak No:21 adresinde meydana gelen branşman arızası (vana arızası) nedeniyle, 09:25 ile 10:25 saatleri arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Selçuk (Çamlık Mahallesi): Çamlık Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle, 09:09 ile 11:09 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle su verilemeyecektir.

Urla (Torasan Mahallesi): 595 Sokak ve civarında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle, 08:23 ile 10:23 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yapılacaktır.