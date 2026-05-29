Muğla’nın Marmaris ilçesinde bayram tatili keyifle geçirmek isteyen turistlerin eğlencesi deyim yerindeyse zehir oldu. Tatilin tadını çıkarmak isteyen turistler, korku dolu anlar yaşadı. Marmaris’in Cennet Adası açıklarında hareket eden ve içinde 110 yolcunun olduğu tur teknesi arızalandı. İsminin "Bigboss Diamond" olduğu öğrenilen tur teknesi, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde aniden su almaya başladı.

Mürettebat hemen harekete geçti

Bigboss Diamond isimle tur teknesinin arızalanarak su aldığını fark eden mürettebat, acil harekete geçti. Facianın önüne geçmek için hızla hareket eden mürettebat, tekneyi kıyıya yakın ve güvenli bir noktaya doğru yönlendirdi.

Başka bir tur teknesi yanaştırıldı

Bu sırada, bölgeye aynı firmaya ait olduğu öğrenilen bir başka tur teknesi yanaştırıldı. Yolcuların tamamı yanaştırılan yeni tekneye güvenle tahliye edildi. Yolcuların tamamının kurtarılmasının hemen ardından ise su alan tekne hızla denizin dibine gömüldü. Yaşanan hadise akıllara durgunluk verirken olayın ardından yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği ve yaşananlar hakkında inceleme başlattıkları öğrenildi.