Marmaris’te balkonda mangal yapma isteği az kalsın bir faciaya yol açıyordu. Gaz kaçıran küçük bir tüp, hazırlık sırasında aniden infilak etti. Patlamayla birlikte yükselen alevler tüm daireyi sardı.

Patlamanın şiddeti camları indirdi

Olay, Sarıana Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Binanın ikinci katında oturan aile, mangal yakmak için balkona çıktı. Ancak tüpün patlaması mahallede büyük bir sarsıntı yarattı.

Sesi duyan mahalle sakinleri korkuyla sokağa fırladı. Patlamanın basıncı nedeniyle çevredeki bazı evlerin pencereleri tuzla buz oldu. Cam kırıkları sokaklara yayıldı.

İtfaiye zamanla yarıştı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dar sokakları aşarak yangına çok hızlı müdahale etti. Polisler de çevre güvenliğini sağlayarak meraklı kalabalığı alandan uzaklaştırdı.

Ekiplerin zamanında müdahalesi büyük bir felaketi önledi. Alevler, üst katlara ya da yan binalara sıçramadan zorlukla kontrol altına alındı. Yangın söndürüldüğünde daire tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

Can kaybı olmaması tek teselli

Alevlerin arasından yara almadan kurtulan ev sakinleri uzun süre şok yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması en büyük teselli kaynağı oldu. Ancak evde çok ciddi boyutta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri söndürme işleminin ardından dairede soğutma çalışması yaptı. Polis ve yangın uzmanları, tüpün neden patladığını belirlemek için evde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

