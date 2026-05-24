Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık hastanede Alim Karaca’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalar gerçekleştiren Vali Akbıyık, saldırıyı sert sözlerle kınadı ve olayın faillerinin kısa sürede yakalanacağını ifade etti.

“Huzurun bozulmasına izin vermeyeceğiz”

Silahlı saldırının ardından hastanede tedavisi devam eden Başkan Karaca’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Vali Akbıyık, belediye başkanının moralinin iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Akbıyık, “Bu olayı yapan ya da yaptıran kişileri kınıyoruz. Emniyet birimlerimiz olayın aydınlatılması için kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Muğla’da huzur ve güven ortamının bozulmasına asla müsaade edilmeyecek” ifadelerini kullandı.

1 kişi gözaltında!

Olayla ilgili gerçekleştirilen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Akbıyık, şu ana kadar 1 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Emniyet Müdürü ve Kaymakam da ziyarete geldi!

Hastane ziyaretine Süleyman Karadeniz ile Fatih Akkaya da katılım gösterdi.