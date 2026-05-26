Muğla’nın turizm cennetleri Marmaris ve Datça’ya açılan tek kara yolu kapısı olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tarihi yoğunluklarından birini yaşıyor. Dokuz günlük uzun tatili fırsat bilen on binlerce sürücü, tatil beldelerine ulaşmak için direksiyon kırdı. Güvenlik güçlerinin kayıtlarına göre, tatilin ilk dört gününde bu kritik noktadan geçen araç sayısı 40 bini buldu.

Akın akın geliyorlar

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çetibeli’nde trafiği aksatmadan büyük bir titizlikle çalışıyor. Gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen denetimlerde güvenlik en üst düzeyde tutuluyor. Yol uygulamaları sırasında sadece kimlik kontrolü yapılmıyor; jandarma ekipleri durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak onlara şeker ikram ediyor.

Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de denetimlerin bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. Trafik polisleri, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları ve uykusuz araç kullanmama gibi hayati konularda tek tek uyardı.

İstanbul’dan Hatay’a Türkiye bu yolda buluştu

Kontrol noktasında en dikkat çeken detay ise plaka çeşitliliği oldu. Çetibeli’nden geçen araçlar arasında Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalarının ağırlığı göze çarpıyor. Sadece büyükşehirlerden değil, Muğla'nın çevre ilçelerinden de binlerce vatandaş günübirlik veya kısa süreli tatil için rotayı Marmaris ve Datça’ya çevirmiş durumda. Turizmciler memnun. Girişlerin önümüzdeki günlerde katlanarak artması bekleniyor.

"Yollardaki bu sıkı denetimler içimizi rahatlatıyor. Hem kendi güvenliğimiz hem de huzurlu bir tatil için jandarmanın ve polisin 24 saat nöbette olduğunu bilmek çok değerli. Biz onların bayramını kutladık, onlar da bize şeker ikram etti."

Arefe günü denetim noktasına takılan sürücüler, yollardaki güvenlik önlemlerinden son derece memnun. Kontrollerin tatil huzurunu kaçırmadığını, aksine kendilerini güvende hissettirdiğini belirten tatilciler, görev başındaki jandarma ve polis ekiplerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

