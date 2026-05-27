Bodrum'da 12 bin TL'ye 1 hafta tatil fırsatını duyanlar akın etti! İlçenin nüfusu arttı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın yaralandığı silahlı saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu farklı adreslerde gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyet güçleri olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüyor

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA