Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasında gece yarısı arama yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma yaklaşık 3 saat sürdü.

Belediye binasında kapsamlı arama

Gece saatlerinde başlayan operasyon kapsamında polis ekipleri, Marmaris Belediyesi’nin farklı birimlerinde arama gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında bazı dosya, evrak ve materyallere incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Arama süresince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da belediye binasına gelerek yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Başkan Ünlü’den ilk açıklama

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ünlü, soruşturmanın belediyenin kurumsal yapısıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

“Hepinizin bildiği gibi bir arama gerçekleşti. Marmaris'te bazı farklı kişilerin, içinde belediye çalışanlarımızın da olduğu bir soruşturma yürütülüyor. Bununla ilgili de belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın da ofislerinde arama yapıldı. Bu arama da bitti şu anda. Gördüğünüz gibi polis arkadaşlar da çekildiler. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sağlıklı bilgi vermek için yarın açıklamamızı yaparız. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik durumumuz bu şekilde. Belediye ile bir bağlantı yok. Belediyenin kurumsal kimliği ile belediyenin işleyişi ile ilgili alakası yok. Münferit bir olay. Takip etmişsinizdir, farklı farklı isimler. Farklı meslek grubundaki isimlerin birlikte olduğu bir dosya gibi duruyor. Çok bir bilgimiz de yok, çok bir şey söylemek de doğru değil. Dediğimiz gibi belediyenin kurumsal kimliğinin işleyişinin ilgilendiren bir durum yok şu anda. Biz yarından itibaren gördüğünüz gibi makamımızda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın belediyemiz çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Alnımız ak, görevimizin başındayız” dedi.

13 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu; esnaf, müteahhit, kamu görevlisi, serbest meslek sahibi, muhasebeci ve mühendislerden oluşan 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yetkililer, operasyonun devam ettiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini bildirdi.