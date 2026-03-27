Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 27.03.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, kurul kararı ve ilanlar yer aldı. Dikkat çeken karar ise Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi ile ilgili oldu. Yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Yargıtay üyesi Şaban Kazdal seçildi.

Söz konusu kararın tamamı şu şekilde:

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147 nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban KAZDAL seçilmiştir." ifadelerini yer verildi.

