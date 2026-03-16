Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Köseali Mahallesi’nde seyir halinde olan sepetli motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına savruldu.

Kazanın, motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Mehmet Cantürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Mehmet Cantürk’ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğinin net olarak belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.