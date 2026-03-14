Son Mühür / Manisa’nın sanayi devi Vestel, son açıkladığı rapora göre "verimlilik" ve "maliyet disiplini" adı altında son yıllardaki en büyük istihdam tasfiyelerinden birine imza attı. Şirketin yayımlanan 2025 yılı faaliyet raporunda, üretim bandındaki daralmanın yanı sıra işçi azalması da dikkatleri çekti. Açıklanan rapora göre, Manisa’daki üretim üssünde çalışan kadrolu personel sayısı sadece bir yıl içinde 29 binden 19 bin seviyelerine geriledi. Taşeron çalışanlarla birlikte toplamda 10 bini aşkın kişinin işten ayrılması veya çıkarılması, uzun süredir tepkilere yol açmış konuyla ilgili daha önce de açıklamalarda bulunan Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, işçi çıkarımlarına işaret etmişti. Açıklamada, "Bugüne kadar yüksek oranlı kar eden şirketlerin ilk daralma anında çalışanlarını kitlesel bir biçimde işten çıkarması kabul edilemez" ifadeleri kullanılmıştı.

Mali tabloyu düzeltmedi

2024 yılında 186,8 milyar TL olan net satış gelirleri, 2025 yılı sonunda 138,2 milyar TL’ye gerileyerek yüzde 26 oranında kayıp yaşadı. Operasyonel karlılıkta yaşanan sorunlar ise dikkat çekici; bir önceki yıl 4,6 milyar TL faaliyet karı elde eden Vestel, 2025 yılını 8,7 milyar TL faaliyet zararı ve toplamda 31,1 milyar TL gibi büyük zararla kapattı.

Öz kaynaklar azaldı, borç yükü arttı

Maliyet disiplini adı altında yapılan personel kesintileri, şirketin öz kaynaklarındaki azalmayı durduramadı. 2024 yılında 68,5 milyar TL olan toplam öz kaynaklar, bir yıl içinde 35,1 milyar TL seviyesine inerek neredeyse yarı yarıya azaldı. Aynı dönemde net finansal borcun 77 milyar TL’den 86,7 milyar TL’ye yükselmesi, finansman yükünün ağırlaştığını gösterdi. Brüt kar marjı yüzde 20,88’den yüzde 16,24’e geriledi. 10 bin işçinin çıkarıldığı bir dönemde borç ve zararın artmaya devam ettiği de dikkati çekti.