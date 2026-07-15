Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 13.20'de alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, alevlerin kısa sürede yayılmasına ve geniş bir alana nüfuz etmesine yol açtı. Yangından yükselen yoğun duman ve yola kadar yaklaşan alevlerin görüş mesafesini sıfıra indirmesi nedeniyle, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun ilgili bölümü güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak geçici süreliğine trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçleri otoyol üzerinde önlemler alırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Rüzgarın yön değiştirmesiyle müdahalenin zorlaştığı bölgede söndürme çalışmaları İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda büyük bir hızla yürütülüyor. Yangının daha fazla büyümesini engellemek adına havadan 8 söndürme uçağı ve 8 helikopter aralıksız olarak sorti yaparken, karadan ise 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer zorlu arazi şartlarında alevlerin önünü kesmeye çalışıyor. Çok sayıda orman işçisi ve itfaiye personelinin görev aldığı sahada, rüzgarın olumsuz etkilerine rağmen alevlerin kontrol altına alınması ve otoyolun yeniden güvenli bir şekilde ulaşıma açılması için havadan ve karadan yürütülen topyekun mücadele sürüyor.