CTE'nin 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden topladığı başvurular komisyonlar tarafından incelendi ve karara bağlandı. İncelemelerin ardından sözleşmeli erkek ve kadın infaz koruma memuru kadroları için taban puanlar belirlendi. Başvurusu kabul edilen adaylar artık adliyelerde yapılacak boy ve kilo ölçümü aşamasına geçiyor. Belirlenen şartları sağlamayan veya mülakat kurallarına uymayan adaylar sözlü sınava giremeden eleniyor.

TURHAL AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KPSS TABAN PUANLARI KAÇ OLDU?

Turhal Açık Ceza İnfaz Kurumu için erkeklerde KPSS P94 lise taban puanı 73,38097, KPSS P93 ön lisans puanı 70,09463 ve KPSS P3 lisans puanı 70,12764 olarak uygulandı. Kadın adaylarda ise lise mezunları için sınır 79,62529, ön lisans mezunları için 81,25079 ve lisans mezunları için 79,68914'te kaldı. Adaylar boy ve kilo ölçümlerini Zile Adliyesi Toplantı Salonu'nda yaptıracak.

IĞDIR ADLİYESİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU TABAN PUANLARI NE KADAR?

CTE'nin 5 Haziran'da duyurduğu Iğdır Adliyesi alımlarında taban puanlar netleşti. Sınava kabul edilen son adayın puanına göre lisans mezunlarında taban puan 70,04901, ön lisans mezunlarında 70,55232 ve ortaöğretim mezunlarında 74,38206 olarak kayıtlara geçti.

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR ADLİYESİ İKM TABAN PUANLARI NELER?

Giresun Şebinkarahisar Adliyesindeki değerlendirmelerde adayların 2024 yılı KPSS puanları baz alındı. Erkek infaz ve koruma memurluğu için lise mezunlarında sınır 74,86, ön lisans ve lisansta ise 70,01 oldu. Kadın adaylarda ise listeye giren son kişi lisede 74,73, ön lisansta 79,00 ve lisansta 74,92 puan aldı.

BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILACAK, KURALLAR NELER?

Adliye binalarında yığılma yaşanmaması için her adaya özel bir ölçüm tarihi ve saati verildi. Görevliler adayların yakınlarını kesinlikle adliye binasına almıyor. İlanda belirtilen gün ve saatte gelmeyen, komisyona geçerli bir mazeret sunmayan kişiler doğrudan başarısız sayılıyor. Adayların yanlarında T.C. kimlik numarasını ve fotoğraflarını taşıyan nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi resmi bir belge bulundurması gerekiyor. Kimlik belgesi olmayanlar hiçbir şekilde ölçüme giremiyor. Başvurusu reddedilen adaylar ise elenme gerekçelerini kendi sonuç ekranlarından okuyor.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLAR LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonlar boy ve kilo ölçümlerini tamamladıktan sonra süreci hızlandıracak. Boy ve kilo şartlarını başarıyla geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların kesin listesi 31 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.