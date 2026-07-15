Son Mühür- MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde çok net mesajlar verdi. Temur, on yıl önce yaşananların sıradan bir askeri müdahale girişimi olmadığını, doğrudan ülkenin bağımsızlığına kasteden planlı bir işgal hareketi olduğunu söyledi.

Silahlar millete doğrulunca sokaklar doldu

FETÖ’nün devlet kadrolarına sızarak kendi halkına kurşun sıktığı o karanlık geceyi hatırlatan Temur, direnişin büyüklüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara çıkan milyonlar, tankların karşısına dikildi. Yaşlısından gencine herkes o gece tek bir şey için mücadele etti: Özgürlük.

Yazılan bu destan, dünya demokrasi tarihine çoktan geçti bile. Temur da mesajında bu sivil direnişin eşsiz yapısına vurgu yaptı. Vesayet odaklarına ve cuntacılara o gece en net cevap meydanlardan verildi.

On yıllık emanet gençlerin omuzlarında

Zaman hızla akıyor. Aradan tam on yıl geçti. MÜSİAD İzmir Başkanı Temur, bu büyük mücadelenin unutturulmaması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle yeni neslin, 15 Temmuz'da neyin eşiğinden dönüldüğünü çok iyi kavraması gerekiyor.

Şehitlerin aziz hatırasını korumak sadece bir anma töreninden ibaret olamaz. Bu ruhu yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu.

"Millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını o gece tüm dünyaya gösterdik. Artık bu ülkede darbeler dönemi tamamen kapanmıştır."

Temur, mesajını canını vatan için feda eden 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek noktaladı. Gazilere şükranlarını sunan Başkan, Türk milletinin Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutladı.