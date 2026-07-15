İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi anma etkinliği gerçekleştirildi. Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa katılan Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, Türk milletinin hain darbe girişimine karşı gösterdiği direnişe dikkat çekti. Milletin FETÖ’nün silahları karşısında vatanını korumak için canını ortaya koyduğunu belirten Daştan, gösterilen cesaret ve özveriyi vurguladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, 15 Temmuz belgeseli gösterildi ve tematik bir resim sergisi ziyaret edildi.

Karanfil bırakıldı ve lokma dağıtıldı

Anma etkinlikleri kapsamında Cennet Bahçesi Kabristanı’nda da bir program düzenlendi. Burada gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit kabirlerine karanfiller bıraktı. Ayrıca ilçe genelinde şehitlerin ruhu için mevlit okutularak vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.