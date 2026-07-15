İzmir'in Bornova ile Buca ilçeleri arasında meydana gelen orman yangınına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, alevlerin arasında dumandan etkilenmiş olan bir bukalemunu kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaban hayvanı, güvenli bir alanda yeniden doğal yaşamına salındı.

Duygulandıran anlar!

İzmir'in Bornova ve Buca ilçeleri sınırlarında yer alan Gökdere mevkisinde meydana gelen ve kısa sürede ormanlık alanı etkisi altına alan yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor. İzmir Çevre Yolu yakınındaki otluk alanda meydana gelen yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışma gerçekleştirilirken, müdahale esnasında yürekleri ısıtan bir kurtarma hikayesi de gündeme geldi.

Alevlerle mücadelesini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın alanında hareketsiz halde olan bir bukalemunu görerek hemen güvenli bölgeye götürdü.

Bukalemun hayata döndürüldü!

Yoğun duman nedeniyle bitkin düştüğü tespit edilen bukalemuna ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Su verilerek kendine gelmesi sağlanan yaban hayvanı, kısa süreli gözlem sonrasında sağlıklı şekilde hareket etmeye başladı.

Bukalemun, yangın riskinden uzak ve güvenli bir noktada yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Yangınla mücadele devam ediyor!

Öte yandan Gökdere mevkisinde etkisini gösteren yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Karadan devam ettirilen söndürme faaliyetleri aralıksız sürüyor.