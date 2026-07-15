Son Mühür- Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne dair ülke gündemi uzun yıllar boyunca bir sonuç aramıştı. Gündemde uzun süre 'intihar’ denilerek aydınlatılmayan Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne dair dava süreci sona ermesinin hemen arkasından ise işler Tanyer’ler için pek de iyi gitmedi. Geniş çaplı yürütülen soruşturma sonrasında Tanyer İnşaat şirketinin patronu Münir Tanyer ve oğlu Taylan Tanyer dahil 26 kişi tutuklandı. Bu tutuklama sonra lüks projelerde makineler sustu.

Urla şantiyesinde kriz: İşçiler muhatap bulamıyor

Cumhuriyet’tin haberine göre patronların tutuklanmasının ardından kriz üstüne kriz yaşandı. Bu krizlerin sonuçları İzmir’e de sıçradı. Urla’da aylardır lüks villalarda çalışıp haklarını alamayan 10 emekçi haklarını aramak için şirket yönetimiyle görüşmeye çalışsa da muhatap bulamıyor. TanUrla şantiyesinde aylardır mağdur edilen 60 yaşındaki bir inşaat işçisi, yaptığı açıklamada "Geçen cuma günü işi tamamen durdurdular.

Karşımıza geçip, ‘Gidin şikayet edin. Haklarınızı öyle arayın. Tabii ki şirket ortada bulunursa veya şirket ayakta kalırsa…’ dedi. Bu tatlı bir tehdit mi anlamadım. 60 yaşına geldim, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. İhtar çekip gidenler oldu ama 10 civarı arkadaşımızla şantiyede kaldık" dedi.

"Koca şehri yapan insan nasıl işçinin üç kuruşuna göz diker?"

Proje sahiplerinin kazandıkları parayla kendi aldıkları parayı karşılaştırarak emekçinin üç kuruşuna göz dikildiğini belirten mağdur işçi, "TanUrla’da koca bir şehir yapıyorlar. Bu koca şehri yapan insan nasıl işçinin üç kuruşuna göz diker? Bunlar yarın kaybolur gider. Bizi çırılçıplak, aç bıraktılar. Hani denizden balığı alırsın karaya atarsın ya... Aynen o şekil bizi kapının önüne bıraktılar" ifadelerini kullandı. İddialara göre Tanyer İnşaatın projelerinde yaklaşık 60’a yakın çalışan var ve hepsinde de aynı sorun yaşanıyor.