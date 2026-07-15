Sultanlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo’nun yeni sezondaki Avrupa rotası kesinleşti. Geçtiğimiz sezonu ligde 6'ncı sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekibin, ilk etapta planlanan Balkan Kupası yerine doğrudan CEV Challenge Kupası'nda mücadele etmesine karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte kulüp, yeni sezonda Avrupa arenasında başarı aramaya hak kazandı.

İzmir kadın voleybolunda 17 yıl sonra Avrupa heyecanı

Bu katılımıyla Aras Kargo, en son 2009 yılında Avrupa kupalarında yer alan Karşıyaka'nın ardından İzmir'i kadın voleybolunda 17 yıl sonra Avrupa sahnesine taşıyan ilk kulüp olma özelliğini kazandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada da İzmir'i uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa kupalarına taşımanın ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek olmanın heyecanı paylaşıldı.