Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde, Saruhanlı'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yağma" suçlarını işledikleri düşünülen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona çok sayıda polis ekibi katılım gösterirken, şüphelilerin yakalanması için 10 farklı adrese giriş gerçekleştirildi.

Çok sayıda belge ve silah!

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalar sonucunda soruşturmaya delil niteliği taşıdığı düşünülen çok sayıda evrak ve materyale el konuldu.

Ekipler tarafından 28 adet web tapu çıktısı, 12 adet koçan, 7 adet senet, 1 adet tapu fotokopisi, 7 cep telefonu ile 1 av tüfeği ve bu silaha ait 14 fişek bulundu.

10 şüpheliye gözaltı!

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin noktalanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye götürülen zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli tutuklandı.

