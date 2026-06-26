Manisa'da son dönemde artış gösteren elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı vakalarının aydınlatılması için çalışmalarına start veren polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları detaylı şekilde ele alındı.

Güvenlik kameraları ve saha çalışmaları!

Polis ekipleri, olay yerlerinde gerçekleştirilen incelemeler, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha araştırmaları kapsamında hırsızlık olaylarını yaptığı değerlendirilen U.Z. (17), Y.E.K. (17) ve B.K. (18)'nin kimliklerini belirledi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalıntı araçlar bulundu!

Operasyon esnasında yapılan aramalarda, çalıntı olduğu düşünülen 3 elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet bulundu. Ele geçirilen araçların sahiplerine teslim edilmesi için gerekli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

