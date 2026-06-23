Son Mühür- Termometrelerin yükselişiyle birlikte kalp krizleri ve damar hastalıkları riski tırmanışa geçti. Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Fatih Kartaler, aşırı sıcakların dolaşım sistemi üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek hayati uyarılarda bulundu.

Vücut, artan hava sıcaklığında kendi ısısını dengede tutmak için normalden çok daha fazla mesai harcıyor. Bu durum kalbe binen yükü doğrudan katlıyor.

Terleme ve halı saha maçları riskli

Yaz aylarında terleme yoluyla yaşanan yoğun sıvı ve mineral kaybı, kalbin çalışma hızını doğrudan etkiliyor. Kan koyulaşıyor, nabız yükseliyor. Özellikle hipertansiyon, kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve ritim bozukluğu olan hastalar bu dönemde açık hedef haline geliyor. İleri yaş grubunun ekstra dikkat etmesi şart.

Ancak tehlike sadece yaşlılar veya kronik hastalar için geçerli değil. Yaz döneminde uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra birden bire ağır egzersizlere yönelmek büyük risk barındırıyor. Dr. Kartaler, özellikle akşamüstü ya da gece yapılan halı saha maçlarına dikkat çekti. Bilinen bir rahatsızlığı olmasa bile vatandaşların belirli aralıklarla kardiyolojik kontrolden geçmesi gerekiyor. İhmal, geri dönülmez sonuçlar doğurabilir.

Genç yaştaki ölümler sadece kalp krizi değil

Son yıllarda genç yaş gruplarında ani gelişen kalp rahatsızlıkları kamuoyunda endişe yaratıyor. Dr. Fatih Kartaler, gençlerdeki her ani rahatsızlığın kalp krizine bağlı olmadığını aktardı. Doğumsal kalp anomalileri, kalp kası hastalıkları ve sinsi ritim bozuklukları genç yaşta ana etken olabiliyor.

"Çarpıntı, açıklanamayan bayılma, efor sarf ederken gelişen göğüs ağrısı yaşayanlar ya da ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunanlar muayeneyi asla ertelememeli."

Saat 11.00 ile 16.00 arasına dikkat

Kalbi korumak aslında basit önlemlerden geçiyor. İlk kural, su tüketimini artırmak. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak gerekiyor. Ağır sporlar yerine sabahın erken saatleri veya akşam serinliği tercih edilmeli.

En sık yapılan hatalardan biri de ilaç düzenini bozmak. Tansiyon ve kalp yetersizliği hastaları, doktorlarına sormadan kesinlikle ilaç dozunu değiştirmemeli veya tedaviyi bırakmamalı. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani halsizlik veya baş dönmesi gibi belirtileri "sıcağa bağlı normal bir halsizlik" diyerek geçiştirmeyin. Vücudun verdiği bu sinyaller, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız için son uyarı olabilir.

