Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan yangın büyürken, alevler yükseliyor. Tabanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevler hızla ilerlemeye devam ediyor.

Rüzgar işleri zorlaştırıyor

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak kuru zemin ve şiddetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını ciddi ölçüde güçleştiriyor. Karadan ulaşımın zor olduğu engebeli arazi şartları nedeniyle orman ekipleri, stratejisini havadan yoğun müdahaleye çevirdi.

Bölgedeki ağaçlar çıra gibi yanarken, ekipler zamanla yarışıyor.

Gökyüzünde uçakların biri geliyor biri gidiyor

Alevlerin önünü kesmek için orman yangınlarıyla mücadele uçakları ve helikopterleri ardı ardına bölgeye sorti yapıyor. Hava araçları yakındaki su kaynaklarından aldıkları tonlarca suyu yangın odaklarına bırakıyor.

Kara ekipleri ise iş makineleri ve arazözlerle alevlerin çevre köylere ve yerleşim yerlerine sıçramaması için adeta barikat kurdu. Orman işçilerinin yoğun duman altındaki mücadelesi aralıksız devam ediyor.

