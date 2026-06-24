Yaz aylarının gelmesiyle birlikte korkutan yangınlar ortaya çıkmaya başladı. Bu yangınlaran biri Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşti.
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Yangın Şifadağ mevkiinde başladı
Ciğerlerimizin cayır cayır yandığı orman Manisa'nın Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda çıktı. Yürekleri ağza getiren yangın saat 12.00 sularında çıktı.
Mahalleli dumanı görünce ihbar etti
Gökyüzünü kaplayan dumanları gören mahalleli telefonlarına sarıldı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye adeta çıkarma yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA