Son Mühür / Manisa’daki Muradiye OSB Uzunburun Genişleme Alanı, sanayicilerin yoğun talebiyle yatırım odağı haline geldi. Genişleme alanında yürütülen 1’inci etap tahsis süreçlerinde doluluk oranı yüzde 80’e ulaşırken bölgenin ilk sanayi tesisinin yapımı için de geri sayım başladı. Temmuz ayının ilk haftasında düzenlenecek törenle temeli atılacak fabrika doğa dostu üretim vizyonuyla inşa edilecek.

“12 binin üzerinde istihdam hedefi”

İlk fabrikanın temelinin atılacak olmasının heyecanı sürerken; yeni tesisin Uzunburun’daki sanayi ekosistemine entegre olma sürecinde önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Uzun vadeli istihdam ve üretim hamleleriyle öne çıkan genişleme alanının gelecekte 200'ü aşkın şirkete kapılarını açması ve 12 binin üzerinde vatandaşa iş kapısı sunması hedefleniyor. Şimdiye kadar 400 bin metrekareden fazla sanayi arazisinde tahsis işlemleri tamamlanırken; geride kalan parseller için de sanayicilerle görüşmeler sürüyor. Dev sanayi yatırımlarının yanı sıra KOBİ’ler için de büyük imkan sağlayacak küçük sanayi sitesi projeleri için hazırlıklar devam ediyor.

Başkan Kıvırcık: Yoğun ilgi bizleri memnun ediyor

Yatırım takviminin tam da bekledikleri gibi işlediğinin altını çizerek açıklamalarda bulunan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, “Uzunburun Genişleme Alanı’nda birinci etap tahsislerimizin yaklaşık yüzde 80’ini tamamlamış durumdayız. Yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun ediyor” dedi.

“Temmuz ayında ilk fabrikanın temelini atarak bölgede üretim sürecinin başlangıcına tanıklık edeceğiz” bilgisi de veren Başkan Kıvırcık, “Uzunburun’u sürdürülebilir üretim anlayışını merkeze alan, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli yatırımların yer aldığı örnek bir sanayi ekosistemi olarak planlıyoruz. İlk yatırımların hayata geçmesiyle birlikte bölgenin üretim ve istihdam kapasitesi hızla artacaktır” diye konuştu.