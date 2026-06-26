Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, şehir ekonomisinin önemli aktörlerinden Vestel Grubu ile ilgili yürütülen süreçte sona yaklaşıldığını duyurdu. Yenişehirlioğlu, Ziraat Bankası ile yürütülen müzakerelerde resmi işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Manisa sanayisini yakından ilgilendiren borç yapılandırma veya finansman ortaklığına dair resmi açıklama kapıda.

Sürecin binlerce çalışanı, ailelerini ve kent ekonomisini doğrudan etkilediğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, ilk günden itibaren konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hükümet ve ilgili kurumlarla yapılan istişareler doğrultusunda adımlar atılıyor. Atılan bu adımlarda öncelik tamamen Manisa’nın ve işçilerin menfaati oldu.

Ziraat Bankası ile görüşmeler titizlikle sürüyor

Müzakerelerin merkezinde bir kamu bankası yer alıyor. Yenişehirlioğlu, Vestel sürecinin sağlıklı ve kalıcı bir şekilde sonuçlanması amacıyla Ziraat Bankası ile görüşmelerin büyük bir titizlikle devam ettiğini açıkladı. Finansal pürüzlerin giderilmesiyle birlikte üretimdeki belirsizlikler tamamen ortadan kalkacak.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a sürece sağladığı yapıcı katkılar dolayısıyla teşekkür eden Yenişehirlioğlu, gelinen aşamayı "önemli bir gelişmenin arifesindeyiz" sözleriyle tanımladı.

Üretim ve istihdamı koruyacak adım

Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından detayların kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Yenişehirlioğlu, sevindirici haber için artık sadece sayılı günler kaldığına inandıklarını vurguladı. Bu kararla birlikte fabrikalardaki istihdam dengesi korunmuş olacak.

"Dün olduğu gibi bugün de Manisa'mızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili hemşehrilerinin emeğini ve hakkını korumayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Şehir şimdi önümüzdeki günlerde yapılacak o müjdeli açıklamayı bekliyor.

Muradiye OSB Başkanı Kıvırcık'tan açıklama

Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziraat Bankası tarafından Vestel'in işlemleri, yapılandırmaları devam ediyordu ama süreç uzayacaktı. 3 ay olması bekleniyordu. Sağ olsun AK Parti Manisa Milletvekillerimiz süreci hızlandırdılar ve bir haftaya düşürdüler. Bir hafta içinde tamamlanan süreç sonunda Vestel üretimine devam edecek" diye konuştu.