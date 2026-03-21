UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve dünyanın en köklü geleneklerinden biri kabul edilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 486. kez kapılarını açtı. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe denk gelmesiyle şehirde adeta "çifte bayram" havası estiren dev organizasyon, Nevruz ateşi eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel törenlerle start aldı. Hafsa Sultan’ın şifa bulduğu Merkez Efendi’nin kadim reçetesini yaşatan festivalde, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş mesir macunu karma töreni için Sultan Camii Külliyesi’nde bir araya geldi. Şifalı karışımın karıldığı kazanın etrafında toplanan kalabalık, yüzyıllardır değişmeyen o büyük heyecanı yeniden yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Nevruz ritüelleri ve kortej yürüyüşü

Kutlamaların ilk durağı olan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Atatürk Anıtı’na sunulan çelenklerin ardından İstiklal Marşı ile devam eden programda, halk oyunları ve Nevruz temalı şiirlerle baharın gelişi selamlandı. Nevruz’un vazgeçilmez simgelerinden olan renkli yumurta tokuşturma, örste demir dövme ve ateş üzerinden atlama ritüelleri renkli anlara sahne oldu. Törenlerin ardından, şehzadeler şehri Manisa’nın tarihini yansıtan temsilî Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve Osmanlı şehzadelerini canlandıran tiyatrocuların eşliğinde büyük mesir korteji düzenlendi.

Kadim şifa 41 çeşit baharatla dualar eşliğinde karıldı

Sultan Camii Şifahanesi önünde gerçekleşen karma töreninde, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu festivalin önemine dair stratejik açıklamalarda bulundular. Başkan Dutlulu, bu yıl bayramın birleştirici gücüyle Mesir’in şifasının aynı tarihte buluşmasının şehir için büyük bir bereket olduğunu vurguladı. Yapılan duaların ardından, içeriğinde 41 farklı baharatın bulunduğu dev mesir kazanı protokol üyeleri tarafından karıştırılmaya başlandı. Konuşmalarda festivalin sadece bir eğlence değil, aynı zamanda hoşgörü, dayanışma ve toplumsal barışın simgesi olduğu mesajı verildi.

Kazanın etrafında nefes kesen şifa yarışı

Törenin en dikkat çekici anları, hazırlanan şifalı macun kazanın halkın alabilmesi için aşağı indirilmesiyle yaşandı. Ellerinde kaplar, poşetler ve tencerelerle bekleyen vatandaşlar, taze karılmış mesir macunundan bir parça alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Sadece Manisalıların değil; İstanbul, İzmir ve çevre illerden gelen misafirlerin de katıldığı bu büyük coşku, objektiflere unutulmaz kareler yansıttı. Geleneğin bir parçası olarak macuna bulanan vatandaşlar, bu anın her yıl olduğu gibi hem zorlu hem de çok keyifli geçtiğini belirterek yüzyıllık mirasın bir parçası olmaktan duydukları gururu dile getirdiler.

Final 26 Nisan'da: 10 ton mesir macunu saçılacak

Baharın müjdecisi Nevruz ile şifanın sembolü Mesir’i birleştiren bu dev organizasyon, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalin merakla beklenen büyük finali ise 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Tarihi Sultan Camii’nin kubbe ve minarelerinden binlerce kişiye tam 10 ton şifalı mesir macununun saçılmasıyla sona erecek olan festival, Manisa’nın kültürel zenginliğini bir kez daha dünya gündemine taşıyacak.

