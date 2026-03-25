Manisa’nın Salihli ilçesinde D300 kara yolunda meydana gelen trafik kazası, bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 79 yaşındaki vatandaş, minibüsün çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

D300 kara yolunda kritik nokta: Köprülü kavşakta kaza

Kaza, İzmir-Ankara D300 kara yolu üzerindeki Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgede yaşanan olay, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Karşıya geçmek isterken minibüs çarptı

Edinilen bilgilere göre, Salihli’den Kula yönüne seyir halinde olan R.A. (68) idaresindeki 45 ABN 18 plakalı minibüs, o sırada yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 79 yaşındaki Eşref Yeşilkuş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yeşilkuş, ambulansla Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruması üzerine Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı

Kazanın ardından minibüs sürücüsü R.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücünün, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kazanın meydana geldiği an çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaşlı adamın aniden yola çıktığı ve minibüsün çarpmasıyla birlikte savrulduğu anlar yer aldı.