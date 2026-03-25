Son Mühür- Sağlık teknolojilerinde yerli ve milli üretim hamlesine ivme kazandıracak stratejik bir adım Manisa’dan geldi. Manisa Şehir Hastanesi, bünyesinde faaliyete geçirdiği TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile tıbbi alanda üretilen akademik ve pratik bilgiyi ekonomik bir değere dönüştürme yolunda dev bir kapı araladı. Sadece hasta tedavi eden bir kurum olmanın ötesine geçmeyi hedefleyen hastane, bu yeni yapılanma sayesinde klinik deneyimlerin katma değerli ürünlere evrildiği bir teknoloji üssü kimliğine bürünüyor.

Klinik deneyimden endüstriyel ürüne uzanan stratejik köprü

Sağlık sektöründe sahadan gelen bilginin toplumsal ve ekonomik bir faydaya dönüştürülmesi amacıyla kurulan TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi, bilimsel projelerin raflarda kalmasının önüne geçecek bir katalizör görevi üstleniyor. Klinik uygulamalar sırasında hekimlerin ve sağlık personelinin elde ettiği eşsiz deneyimlerin birer projeye, ardından da ticarileşebilir somut ürünlere dönüşmesi bu ofis aracılığıyla destekleniyor. Ofisin temel varlık sebebi; teorik çalışmalarla endüstriyel üretim arasındaki boşluğu doldurarak, sahadaki pratik ihtiyaçlara doğrudan yanıt veren yenilikçi çözümler üretilmesine zemin hazırlamaktır.

Sağlık profesyonellerine fikri mülkiyet ve ticarileştirme rehberliği

TÜSEB TTO, sağlık çalışanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duydukları her türlü teknik ve idari desteği tek bir merkezden sunuyor. Fikir geliştirme aşamasından projelendirme süreçlerine, patent ve fikri mülkiyet haklarının korunmasından ticarileştirme operasyonlarına kadar her adımda profesyonel bir rehberlik hizmeti sağlanıyor. Bu sayede, hastane bünyesinde araştırma ve inovasyon kültürü kurumsal bir kimlik kazanırken, sağlık profesyonellerinin sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda çözüm üreten birer araştırmacı olmalarının yolu açılıyor.

Yerli tıbbi teknolojiler için güçlü altyapı desteği

Türkiye’nin sağlık alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda, yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi bu ofisin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Sahadan doğan ve doğrudan hasta başı uygulamalarından beslenen özgün fikirlerin somut çıktılara dönüşebilmesi için gerekli tüm altyapı ve teşvik mekanizmaları TÜSEB TTO çatısı altında toplanıyor. Bu yaklaşım, yerli tıbbi cihaz yazılımlarından biyoteknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede yenilikçi girişimlerin filizlenmesine olanak tanıyor.

Manisa Şehir Hastanesi’nden geleceğin sağlık vizyonuna davet

Kurulan bu yeni birimle birlikte Manisa Şehir Hastanesi, bölgenin sadece sağlık hizmeti sunan bir merkezi değil, aynı zamanda bilgi ve teknoloji ihraç eden bir akademi merkezi olma vizyonunu perçinliyor. Hastane yönetimi, sahip olduğu saha tecrübesini inovasyonla taçlandırmak isteyen tüm çalışma arkadaşlarını bu heyecan verici sürecin bir parçası olmaya çağırıyor. Yenilikçi bir fikri, çözüm bekleyen bir problemi veya teknolojik bir öngörüsü olan tüm sağlık profesyonelleri, projelerini somutlaştırmak ve bilim dünyasına kazandırmak adına TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi’ne başvurmaya davet ediliyor.