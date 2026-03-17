Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 52 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç savruldu

Kaza, Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre Yolu’ndan Organize Sanayi bağlantı yoluna dönüş yapan 44 yaşındaki Nazan B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

İddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basmasıyla araç kontrolden çıkarak şiddetli çarpmanın etkisiyle savruldu ve karşı şeride geçti.

Kamyonete çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Savrulan otomobil, karşı yönden gelen ve Zeki Kaya (52) yönetimindeki açık kasa kamyonete sol yanından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Zeki Kaya’nın bir süre kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Kaya, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya neden olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü Nazan B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.