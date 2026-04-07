Manisa’nın Kula ilçesinde yaşanan olayda, 82 yaşındaki bir kişi yaşamına son verdi. Olay, ilçeye bağlı Bebekli Mahallesi Sarıaliler mevkiinde meydana geldi.

Yakınları tarafından bulundu

Edinilen bilgilere göre, M.A.Ç. isimli yaşlı adam evinin yanında bulunan ve kiler olarak kullanılan bölümde kendini asmış halde bulundu. Durumu fark eden yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede M.A.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze morga kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından M.A.Ç.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yaşanan acı olayın detaylarının araştırıldığı bildirildi.