Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini güçlendirmek amacıyla başlattığı mural ve görsel düzenleme projeleriyle cadde ve sokakları sanatla buluşturuyor. 21-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde hız kazanan çalışmalar, kentin çehresini dikkat çekici şekilde değiştiriyor.

Şehir merkezinde dikkat çeken mural çalışması

Yürütülen projeler kapsamında, tarihi Sultan Camii karşısında bulunan bir binanın dış cephesi dev bir sanat eserine dönüştürüldü. Mesir macunu geleneğinin simge isimlerinden Hafsa Sultan’ın tasvir edildiği mural, hem tarihi dokuyla uyum sağladı hem de bölgeye estetik bir kimlik kazandırdı.

Festivalin merkezi konumunda yer alan bu alan, yapılan görsel dönüşüm sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Trafolar ve duvarlar kültürel motiflerle yenileniyor

Şehir genelinde yalnızca bina cepheleri değil, elektrik trafoları ve duvar yüzeyleri de sanatla buluşturuluyor. Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Fatih Sultan Mehmet’in portrelerinin de yer aldığı çalışmalarla, daha önce gri ve sıradan olan alanlar canlı ve anlamlı görsellere dönüştürüldü.

Ayrıca kent genelinde bayraklama ve süsleme çalışmaları da sürerken, 12 farklı ülkeden gelecek ziyaretçiler için görsel açıdan zengin bir şehir atmosferi oluşturuluyor.

Başkan Dutlulu: “Sokaklarımıza sanatla renk katıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yürütülen çalışmaların şehre değer kattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sokaklarımıza sanatla renk katıyoruz. Manisa’mızın çehresini değiştirecek estetik dokunuşlara başladık. Duvarlarımızı ve trafolarımızı mural çalışmalarıyla süsleyerek modern ve sanatsal bir kimlik oluşturuyoruz. Bu hazırlıklar, Mesir Festivali coşkusuyla birleşince şehrimiz bambaşka bir görünüme kavuştu.”

Festival öncesi kentte dönüşüm sürüyor

Mesir Festivali öncesinde hız kazanan estetik düzenlemelerle Manisa’nın daha modern, kültürel ve turistik bir kimliğe kavuşması hedefleniyor. Yetkililer, sanatla desteklenen bu dönüşüm çalışmalarının festival sonrasında da devam edeceğini vurguluyor.

Manisa’da gerçekleştirilen bu projeler, hem şehir sakinlerinden hem de ziyaretçilerden olumlu geri dönüş alarak kentin kültürel kimliğine katkı sunuyor.

