Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin yürütmekte olduğu soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanmış olan inceleme ve tespitler çerçevesinde genişledi.

Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Y., önceki dönem CHP Manisa İl yöneticilerinden Demirhan G. ile Demirhan G.'nin şoförlüğünü yaptığı belirtilen Anıl D. hakkında yürütülen dosya çerçevesinde yeni gözaltı kararları geldi.

Eş zamanlı operasyon!

Savcılığın talimatı çerçevesinde Manisa merkezli olmak üzere İzmir, Muğla, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı olan şüphelilere yönelik adreslere baskınlar düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde Muğla'da 1, İzmir'de 2, Mersin'de 1, İstanbul'da 1 ve Manisa'da 7 olmak üzere toplam 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu ifade edildi.

Aranıyorlar!

Soruşturma çerçevesinde toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilirken, operasyonlarda 12 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Haklarında gözaltı kararı olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların güvenlik güçleri tarafından devam ettirildiği belirtildi.