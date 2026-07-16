Son Mühür / Yağmur Daştan - Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, yapılan düzenleme nedeniyle 1,5 milyon İzmirlinin indirimden faydalanmadığını ve zamla karşı karşıya kaldığını belirterek, uygulamanın 1 Haziran’dan itibaren geçerli olması gerekirken mayıs ayı faturalarına da yeni tarifenin yansıtıldığını bir kez daha gündeme getirdi. Daha önce CHP grubundan gelen ‘Gediz’ çıkışıyla ilgili de araştırmalarını açıklayan Yıldız, ‘Kısfatura’ uygulaması hakkında bilgi verdi. İzmirliler’e çağrıda bulunan AK Partili Yıldız, “Bu kişilerden hesap sordunuz mu!” dedi.

Yamanlar’a TOKİ yanıtı: Bir yazı yazmanız yeterli olacaktır

Açıklamalarına Yamanlar çöp tesisiyle ilgili Büyükşehir Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’ın ‘TOKİ’ iddialarına yanıt vererek başlayan Yıldız, “Yamanlar çöple ilgili yazı gösterdiniz. Bizim Yamanlar’daki meselemiz çok net. Sizin bakanlığın çöp tesisi için verdiği izinler de ortada. En son siz irtifa talebinde bulundunuz, olumlu yazı yazıldı. Bahsettiğiniz TOKİ alanlarıyla ilgili çok da basit bir yanıt verebilirsiniz. ‘Biz bu alanda çöp tesisi yapmayı planlıyoruz’ diye yazmanız yeterli olacaktır. Planlamanın nasıl olması gerektiğini ben de bilirim, genel sekreterimiz de teknik cevabı verecektir. Keşke tesisi yapmaya başlıyoruz deseniz de biz de bundan memnun olsak. Hem Bergama’da yetki aldınız hem Ödemiş’te satış yetkisi aldınız ama bu tesisin ne zaman yapılacağını merak ediyoruz. Bugün Manisa’ya çöp yollamasak da ciddi sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.

İZSU tarifesinde ‘Gediz’ çıkışına ‘Kısfatura’ tepkisi!

Daha sonra geçen mecliste gündeme getirdiği İZSU tarife değişikliğini bir kez daha gündeme getiren Yıldız, “O zaman da ciddi zam yapmıştınız demiştik. Onay vermediğimiz, CHP’li arkadaşların onay verdiği, Cemil Tugay’ın CHP’li belediye başkanıyken taahhüt ettiği ‘En ucuz suyu kullandıracağım’ dediği İzmir’in bugün en pahalı suyu kullandığını faturalarla ortaya koyduk. Zammı 1 Haziran’da yaptık ama siz tüm İzmir’de fatura okuma tarihlerimiz ay bittikten sonra geçiyor. Siz mayıs okumasını haziranda okumuşsunuz. Geriye dönük 21ila 25 günlük mayıs okuma fiyatını bir hazirandaki tarifeden yapıyorsunuz. Bunu hukuken yapamayacağınızı anlattık. Gediz’in de böyle yaptığını söylediler. Siz bir yanlış yapıyorsunuz ama arkasından hükümeti eleştirerek örnek veriyorsunuz. Meclis üyesi refleksi olarak gördüm, Cemil Bey’e de bunu sordum. Kabaca 1 buçuk milyar liralık kaynağı İZSU, İzmirli’nin cebinden almıştır. Cemil Bey’in araştıracağını, ‘Bir hata varsa telafi ederiz’ diyeceğini, İzmir’e bağımlı ya, bu soygunun açıklamasını yapmasını beklerdim. Kendine gelen yüzeysel bilgi notlarıyla açıklama yapmaya devam edip ‘Gediz de aynısını yapıyor’ dedi. Baktım, Gediz de aynısını mı yapıyor diye ve sordum. Kısfatura diyorlar yani ‘kısıtlamalı fatura.’ Tarife değişikliği olan fatura dönemlerinde tüketim günlere bölünür, tarife değişikliğinden önceki günler eski tarife, değişiklikten sonraki günler ise yeni tarifeden hesaplanır deniliyor. Gediz ne yapıyor, EPPK’nın kurul kararı ‘Kısfatura uygulaması yapmak zorundasın’ diyor. Türk Telekom da Turkcell de bunu yapıyor. Tek yapmayan kuruluş var Türkiye’de, o da İZSU. İZSU, İzmirli’nin cebinden fazla tarife üzerinden ‘soygun’ yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Ortalama bir evden bin, sitelerden 100 bin lira…”

“Biz niye bu işleme maruz kaldık?” sorusunu da yönelten Yıldız, şunları aktardı: “Yatırım yapıyorsunuz, zaten yapacaksınız. Ancak siz yetkiniz olmadan neden 1 buçuk milyon İzmirli’den böyle bir tarife bedeli aldınız? İzmirli’ye açık çağrım: Haziran’da ödediğiniz tüm faturalarda İZSU, ortalama 20 ila 25 günlük fazla para tahsil etti. Bugün bu rakam ortalama bir evde bin ila bin 200 lira arasında. Sitelerde ise ortalama 50 ila 100 bin lirayı bulan farklara neden oluyor. Bunun toplamı 1 buçuk milyar lira… Uygulama hatasını yalan yanlış bilmeden kurumları suçlayarak açıklamıştır. Bizim yaşadığımız sorunlar bu… Kentin belediye başkanının başka gündemi olduğu için, siyasi meselelerle uğraştığı için bir aydır çalışma yaparak bu meclise açıklaması gerekirken yapmadı. Bu paraları ne zaman ödeyeceksiniz? İzmirliler, bu kişilerden hesap sordunuz mu? Bu küçük bir hata değil, büyük bir rakamsal hataydı. Bunun bir parça küçüğünü yapsak herhalde tüm meclis konuşurdunuz…” dedi.

“Hatırladığım kadarıyla…”

CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, “Benim hatırladığım kadarıyla tarifenin üzerinde ‘1 Haziran 2026 tarihinden sonra faturalandırılan’ diye geçiyor. Tabii ki mayıs ayında kullanılan su haziran ayında faturalandırılacak. Bu konuyla ilgili meclis kararı ulaşsın, hatırlatırım…” dedi.

Yıldız ise “1 Haziran’dan itibaren diyor. Bu konuda alınan kararlar da var, yapmayın bunu savunmayın. Bunu nasıl iade edeceğinizi konuşalım. İzmir’e zaten pahalı su veriyorsunuz, adamlardan almamanız gereken parayı aldınız” diyerek tepki gösterdi.

“Kurum orada…”

Mecliste açıklamaların yeterli gelmemesi noktasında kurumlardan görüşme talep edilebileceğini söylenen CHP Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, “Meclis’te bu konuyu konuşup gündemde kalmak isteniyor. Çözümlenme arzusu varsa, kurum orada. Tekrar tekrar aynı şeyden bahsediliyor” dedi.

“Amacımız soygun yapmak değil…”

Yıldır ise, “Su ücretini hesaplarken az kullananların az ödemesi, çok kullananların çok ödemesini amaçlıyoruz. Oradaki amacımız soygun yapmak, vatandaşın cebine el uzatıp ne varsa alıp bir yerlere kaçmak değil. Bu ve önümüzdeki süreçte belki 6 metreküpü 10 metreküpe çıkarıp insanların fazla para ödemesini sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu…” diye konuştu.